Ondersteuning
White mushroom-shaped table lamp with a textured dome and smooth matte finish, featuring a compact cylindrical base.

Uitverkoop

Phoenix tafellamp

De Philips Hue tafellamp Phoenix is een dimbare LED-lamp met warm en koelwit licht voor elk moment van de dag. Maak verbinding met je draadloze thuisnetwerk via de Hue bridge (niet meegeleverd) voor moeiteloze bediening via je smartphone of tablet.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White ambiance
  • Geïntegreerde LED-lamp
  • White
  • Slimme bediening met Hue Bridge*
  • Met spraakbediening*
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    White

  • Materiaal

    Metaal

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay