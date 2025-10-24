Pillar, enkele spot
Gebruik de witte Philips Hue White ambiance Pillar opbouwspot voor warm- tot koelwit licht in alle ruimtes van je huis. Draadloze bediening met de meegeleverde Hue dimmer switch of de Bluetooth app. Activeer alle slimme lichtfuncties met de Philips Hue Bridge.
De huidige prijs is € 64,99
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief GU10 LED-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Metaal