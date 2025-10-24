Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White ambiance Pillar spotlamp

Pillar spotlamp

Gebruik de zwarte Philips Hue White ambiance Pillar opbouwspot voor warm- tot koelwit licht in alle ruimtes van je huis. Draadloze bediening met de meegeleverde Hue dimmer switch of de Bluetooth app. Activeer alle slimme lichtfuncties met de Philips Hue Bridge.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White ambiance
  • Inclusief GU10 LED-lamp
  • Bluetooth bediening via app
  • Inclusief Hue Dimmer switch
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
