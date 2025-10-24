Still plafondlamp
Het unieke ronde ontwerp van de zwarte Philips Hue White ambiance Still plafondlamp biedt duizenden tinten warm- tot koelwit licht. Draadloze bediening met de meegeleverde Hue dimmer switch of via de Bluetooth app. Activeer nog meer slimme lichtfuncties met een Hue Bridge.
De huidige prijs is € 159,99
Productkenmerken
- White ambiance
- Geïntegreerde LED
- Bluetooth bediening via app
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Zwart
Materiaal
Metaal