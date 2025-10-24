Still plafondlamp
Het unieke ronde ontwerp van de witte Philips Hue White ambiance Still plafondlamp biedt duizenden tinten warm- tot koelwit licht voor elk moment van de dag. Draadloze bediening met de meegeleverde Hue dimmer switch of via de Bluetooth app. Activeer nog meer slimme lichtfuncties met een Hue Bridge.
De huidige prijs is € 159,99
Productkenmerken
- White ambiance
- Geïntegreerde LED
- Bluetooth bediening via app
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Metaal