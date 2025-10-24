Struana badkamer plafondlamp
De Philips Hue White ambiance Struana plafondlamp is met een IP44-classificatie speciaal gemaakt voor je badkamer, en geeft het juiste warm- tot koelwitte licht voor je dagelijkse routine. Je bedient de Struana draadloos met de meegeleverde Hue dimmer switch of Hue app. Wanneer je deze plafondlamp verbindt met de Hue Bridge ontgrendel je alle slimme functies.
De huidige prijs is € 189,99
Productkenmerken
- White ambiance
- Geïntegreerde LED
- Bluetooth bediening via app
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Kunststof