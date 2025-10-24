Struana plafondlamp
Geniet optimaal van je badkamer met de Philips Hue Struana plafondlamp. Deze lamp heeft lichtrecepten voor elk moment die je energie geven, of waarbij je tot rust komt, kunt lezen of je kunt concentreren. Met beschermingsklasse IP44, dus speciaal ontworpen voor natte omgevingen.
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Geïntegreerde LED-lamp
- White
- Slimme bediening met Hue Bridge*
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Kunststof