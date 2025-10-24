1-pack GU10

Haal kleur in huis met een slimme LED-spot met GU10-fitting. Deze Philips Hue white and color ambiance spot met 16 miljoen kleuren en 50.000 wittinten biedt alles wat je nodig hebt om je huis een geheel nieuwe uitstraling te geven. Bedien de lamp direct via Bluetooth of maak verbinding met een Hue bridge voor toegang tot alle beschikbare slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.