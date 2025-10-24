3-pack Centura inbouwspot
De Philips Hue Centura witte inbouwspot biedt de perfecte sfeer voor elke moment. Ideaal voor je woonkamer en slaapkamer. Bedien de lampen via de Hue app om in één kamer direct lichtscènes in te stellen of maak verbinding met een Philips Hue Bridge voor toegang tot alle functies.
De huidige prijs is € 189,99
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- 3x GU10-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Kunststof