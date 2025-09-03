Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance A60 - E27 slimme lamp - 810

Nieuw

A60 - E27 slimme lamp - 810

Breng de voordelen van natuurlijk daglicht in je huis met onze slimste lamp tot nu toe, opnieuw ontwikkeld om 40% minder energie te gebruiken en voorzien van de precisie kleurafstemming van Chromasync™ en het volledige spectrum van wit licht. Bereik je ideale kleur of tint van wit licht en pas je lampen daarna nog verder aan met ultralaag dimmen van een volledige helderheid, tot zo laag als 0,2%.

Fitting

Lichtkleur

Model

Vorm

Verpakking

Productkenmerken

  • Tot 810 lumen
  • Volspectrum licht (1000-20.000 K)
  • Dimbaar tot 0,2% helderheid
  • Chromasync™ precision color
  • Bediening via app of stem
Alle productspecificaties bekijken
Een producthandleiding zoeken

Bedien lampen met je stem*

Bedien lampen met je stem*

Bedien je lampen handsfree en gebruik je stem in plaats van een mobiel apparaat! Met eenvoudige spraakopdrachten kun je meerdere lampen of slechts één lamp in een kamer bedienen. *Werkt met Alexa en een compatibel Echo-apparaat.

Creëer een persoonlijke beleving met gekleurd slim licht

Creëer een persoonlijke beleving met gekleurd slim licht

Transformeer je huis met meer dan 16 miljoen kleuren en creëer onmiddellijk de juiste sfeer voor elke gebeurtenis. Met een tik op een knop verhoog je de feeststemming op een feest, verander je je woonkamer in een filmzaal, breng je de inrichting van je huis tot leven met kleuraccenten en nog veel meer.

Creëer de juiste sfeer met warm tot koelwit licht

Creëer de juiste sfeer met warm tot koelwit licht

Deze lampen en armaturen bieden verschillende tinten warm tot koelwit licht. Omdat de lampen volledig kunnen worden gedimd van zeer helder tot subtiele nachtlampjes, kun je de lampen instellen op de perfecte tint en helderheid voor elke dagelijkse activiteit.

Ontgrendel alle mogelijkheden van slimme verlichting met de Hue Bridge

Ontgrendel alle mogelijkheden van slimme verlichting met de Hue Bridge

Met de Hue Bridge heb je toegang tot de functies die jouw lampen echt slim maken, zoals weg-van-huisbediening, spraakbediening, geautomatiseerde verlichting en nog veel meer. Voeg een Hue Bridge toe aan je systeem voor meeslepende ervaringen, maak gebruik van veilige en betrouwbare technologie en meer. De Hue Bridge vormt de sleutel tot slimme verlichting zoals je nog nooit hebt gezien.

Specificaties

Duurzaamheid

  • Aantal schakelcycli

    50.000

  • Nominale levensduur

    25.000

Milieu

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Afmetingen en gewicht verpakking

Verpakkingsinformatie

Opgenomen vermogen

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

De lamp

Inhoud van de doos

Wat wordt ondersteund

Overig

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

