Creëer de perfecte ambiance met Philips Hue Argenta in aluminiumuitvoering. De Argenta heeft een rechthoekige voet en de 3 spots zijn voorzien van white and color ambiance LED-lampen met licht in 50.000 wittinten en 16 miljoen kleuren. Ideaal dus voor sfeer- en accentverlichting in je woonkamer en slaapkamer. Je kunt je nieuwe verlichting rechtstreeks bedienen via Bluetooth met de Philips Hue Bluetooth app op je smartphone of tablet. Wil je meer slimme verlichtingsopties? Verbind dan de lampen met de Philips Hue bridge, die je toegang geeft tot alle mogelijkheden, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.