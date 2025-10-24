Creëer de gewenste sfeer in je woonkamer en slaapkamer met deze witte Philips Hue Argenta opbouwspot. De opbouwspot heeft een vier richtbare spots op een vierkante voet. De white and color ambiance LED-lampen geven licht in 50.000 wittinten en meer dan 16 miljoen kleuren. Via Bluetooth kun je de lampen rechtstreeks bedienen met de Philips Hue Bluetooth app op je smartphone of tablet. Maar je kunt ook verbinding maken met een Hue bridge voor toegang tot allerlei extra functies zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.