*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.
Bloom tafellamp
Voeg een Philips Hue Bloom toe aan jouw systeem. Een stijlvolle lamp die op jouw bureau, boekenplank of de vloer staat en je wanden voorziet van prachtig gekleurd strijklicht.
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- Geïntegreerde LED-lamp
- White
- Slimme bediening met Hue Bridge*
- Met spraakbediening*
Direct klaar voor gebruik
Philips Hue Bloom is ontworpen om indirecte sfeerverlichting te creëren en is een perfecte manier om specifieke meubels of architectonische kenmerken in je woning te benadrukken. Doordat het een product met een netsnoer is, kun je het gemakkelijk verplaatsen en overal gebruiken waar een wandcontactdoos beschikbaar is. Zet hem op je tv-meubel. Je bureau. Of recht onder je favoriete schilderij. Zet hem in of uit het zicht, en de bekroonde vormgeving voegt zich naadloos in je interieur.
Markeren met kleur
Kies uit 16 miljoen kleuren. Voeg accenten toe aan je woning. Verlicht een ruimte met kleur. Of bedek je muren met opvallende tinten. Dim de lichtsterkte en meng zachte kleurtinten voor vriendelijke lichteffecten.
Synchroniseer lampen met muziek en films
Breid je beleving van TV kijken uit naar de hele kamer of synchroniseer licht met je favoriete muziek en zie hoe het licht reageert op het ritme. Download apps van derden en ontdek de verbazingwekkende dingen die je kunt doen met Philips Hue.
Slimme bediening, thuis en als je weg bent
Met de apps voor Philips Hue op iOS en Android kun je de lampen op afstand bedienen van waar je ook bent. Controleer of je de lampen wel hebt uitgedaan voordat je van huis vertrok of schakel ze in als je moet overwerken.
Stel handige timers in
Met de schemafunctie van de Philips Hue app kan Philips Hue het laten lijken alsof je thuis bent als je niet thuis bent. Stel de lampen in om in te schakelen op een vooraf ingestelde tijd, zodat de lichten aan zijn wanneer je thuiskomt. Je kunt zelfs in kamers het licht op verschillende tijden laten inschakelen. En natuurlijk kun je het licht 's avonds geleidelijk laten uitschakelen, zodat je je geen zorgen hoeft te maken dat er nog lampen aan zijn.
Dimmen zonder installatie
Beleef het gemak van vloeiend dimmen met Philips Hue. Niet te licht. Niet te donker. Precies goed. Zonder kabels, elektricien of installatiewerk
Bedien het op jouw manier
Verbind jouw Philips Hue lampen met de Bridge en ontdek de eindeloze mogelijkheden. Bedien de lampen vanaf je smartphone of tablet via de Philips Hue app, of voeg schakelaars toe aan je systeem om je lampen te activeren. Stel voor een complete beleving van Philips Hue timers, waarschuwingen, alarmen en meer in. Philips Hue werkt zelfs met Amazon Alexa, Apple Homekit en Google Home zodat je je lampen met je eigen stem kunt bedienen.
Philips Hue Bridge vereist
Verbind je Philips Hue lampen met de Bridge om ze te kunnen bedienen via de Philips Hue app op je smartphone of tablet.
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Aluminium