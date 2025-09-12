Direct klaar voor gebruik

Philips Hue Bloom is ontworpen om indirecte sfeerverlichting te creëren en is een perfecte manier om specifieke meubels of architectonische kenmerken in je woning te benadrukken. Doordat het een product met een netsnoer is, kun je het gemakkelijk verplaatsen en overal gebruiken waar een wandcontactdoos beschikbaar is. Zet hem op je tv-meubel. Je bureau. Of recht onder je favoriete schilderij. Zet hem in of uit het zicht, en de bekroonde vormgeving voegt zich naadloos in je interieur.