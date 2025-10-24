Uitverkoop
Calla sokkellamp
Even inpluggen en je kunt meteen genieten van de 16 miljoen kleuren die beschikbaar zijn om je tuin te verfraaien of elke sfeer te creëren die je wilt. De Philips Hue Calla sokkellamp geeft rondom licht. De basiseenheid bevat 1 lichtpunt en alle kabels/voeding die je nodig hebt om aan de slag te gaan
Huidige prijs is € 111,99, oorspronkelijke prijs is € 139,99
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- Hue Bridge vereist
- Geïntegreerde LED-lamp
- Wit en gekleurd licht
- Laagspanningssysteem - basiseenheid
- Slimme bediening met Hue Bridge*
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
Zwart
Materiaal
Aluminium