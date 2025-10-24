Centris, 2-lichts plafondlamp
Functionele en sfeerverlichting in één opbouwspot. De witte Centris heeft een vaste plafondlamp en twee spots die afzonderlijk van elkaar kunnen worden gericht. Stel elke lamp van de opbouwspot in op één van de miljoenen kleuren voor een unieke uitstraling.
De huidige prijs is € 309,99
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- Geïntegreerde LED
- Bluetooth bediening via app
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Metaal