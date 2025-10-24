Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Centura inbouwspot

Centura inbouwspot

De witte Philips Hue Centura enkelvoudige inbouwspot biedt de perfecte sfeer voor elk moment. De inbouwspot heeft een white and color ambiance LED-lamp die licht geeft in 50.000 wittinten en 16 miljoen kleuren. Ideaal dus voor accent- en sfeerverlichting overal in huis. Je kan de spot bovendien ook rechtstreeks via Bluetooth in- en uitschakelen, dimmen en van kleur veranderen met de Philips Hue Bluetooth app. Als je de lamp verbindt met een Hue bridge beschik je over allerlei extra slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White and Color Ambiance
  • Geschikt voor Bluetooth
  • Hue Bridge is ingeschakeld
  • Inclusief GU10 LED-lamp
  • Bluetooth bediening via app
  • Bediening met app of stem*
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    White

  • Materiaal

    Kunststof

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay