Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Ensis hanglamp

Ensis hanglamp

De Ensis hanglamp heeft een slank ontwerp en is in hoogte verstelbaar voor een slimme combinatie van functionele en sfeervolle verlichting. Werkt als een zelfstandige lamp of als onderdeel van je slimme verlichtingssysteem met de Hue Bridge.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White and Color Ambiance
  • Geïntegreerde LED-lamp
  • Directe bediening via Bluetooth
  • Bediening met app of stem*
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    Zwart

  • Materiaal

    Aluminium

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay