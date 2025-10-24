Ensis hanglamp
De Ensis hanglamp heeft een slank ontwerp en is in hoogte verstelbaar voor een slimme combinatie van functionele en sfeervolle verlichting. Werkt als een zelfstandige lamp of als onderdeel van je slimme verlichtingssysteem met de Hue Bridge.
De huidige prijs is € 399,99
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- Geïntegreerde LED-lamp
- Directe bediening via Bluetooth
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Zwart
Materiaal
Aluminium