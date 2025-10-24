Ensis hanglamp

De Philips Hue Ensis white and color ambiance is een moderne, slanke en slimme hanglamp met 50.000 wittinten en 16 miljoen kleuren. De lamp is in hoogte verstelbaar en geeft naar keuze licht naar zowel boven als beneden. Je kunt dus perfect afwisselen tussen sfeervol of functioneel licht, onafhankelijk van elkaar. Ideaal dus voor boven de eettafel. De lamp is gemakkelijk via je smartphone of tablet te bedienen met de Philips Hue Bluetooth app. Daarmee kun je hem in- en uitschakelen, dimmen en van kleur veranderen. Als je hem met de Hue bridge verbindt, krijg je toegang tot allerlei extra slimme mogelijkheden zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.