Met de witte Philips Hue Fugato opbouwspot verlicht je de favoriete objecten in je kamer met een prachtige lichtbundel. De white and color ambiance LED-lamp geeft licht in wel 50.000 wittinten en meer dan 16 miljoen kleuren zodat je altijd de juiste sfeer kan creëren. De spot heeft een ronde voet en de kop heeft ook een rand die oplicht in je favoriete kleur. Dankzij de Philips Hue Bluetooth app kun je het licht van deze moderne opbouwspot eenvoudig vanaf je smartphone of tablet uitschakelen, van kleur veranderen of zelfs dimmen. Wil je toegang tot alle slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer, maak dan verbinding met een Hue bridge.