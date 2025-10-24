Creëer sfeer in je interieur met de slimme zwarte Philips Hue Fugato opbouwspot met ronde voet. Het moderne ontwerp is ideaal voor zowel woonkamer als slaapkamer. Met de Philips Hue Bluetooth app kun je de twee white and color ambiance LED-lampen rechtstreeks vanaf je smartphone of tablet in- en uitschakelen, dimmen of aanpassen van kleur. Als je verbinding maakt met een Hue bridge heb je toegang tot allerlei extra slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer. De spot heeft verder een rand die rondom de spot in je favoriete kleur oplicht, wat zorgt voor extra sfeer.