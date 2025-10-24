Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Fugato 3-lichts spotbalk

Fugato 3-lichts spotbalk

Met de ronde, witte 3-lichts Philips Hue Fugato opbouwspot creëer je altijd de perfecte sfeer in je woonkamer of slaapkamer. De white and color ambiance LED-lampen geeft licht in wel 50.000 wittinten en 16 miljoen kleuren. Ideaal voor zowel sfeer- als accentverlichting. Je schakelt, dimt of past de kleur van deze moderne opbouwspot eenvoudig aan via Bluetooth. Voor meer slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes en het instellen van timers, verbind je de opbouwspot met de Hue bridge. De spots zijn op een ronde voet gemonteerd en daarnaast hebben de opbouwspots een ring aan het uiteinde, die ook kleurrijk oplicht voor extra sfeer.

Productkenmerken

  • White and Color Ambiance
  • Inclusief GU10 LED-lamp
  • Bluetooth bediening via app
  • Bediening met app of stem*
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties

