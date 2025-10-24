Go draagbare lamp
Breid je systeem uit met een Philips Hue Go met wit en gekleurd licht. De Hue Go heeft een elegante vormgeving en een transparante behuizing. De accu van deze draadloze, draagbare lamp gaat tot wel 3 uur mee. Je bedient de Hue Go via het Hue systeem of via de knop op het product.
De huidige prijs is € 79,95
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- Geïntegreerde LED-lamp
- White
- Slimme bediening met Hue Bridge*
- Met spraakbediening*
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Kunststof