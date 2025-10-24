Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Go draagbare lamp

Go draagbare lamp

Breid je systeem uit met een Philips Hue Go met wit en gekleurd licht. De Hue Go heeft een elegante vormgeving en een transparante behuizing. De accu van deze draadloze, draagbare lamp gaat tot wel 3 uur mee. Je bedient de Hue Go via het Hue systeem of via de knop op het product.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White and Color Ambiance
  • Geïntegreerde LED-lamp
  • White
  • Slimme bediening met Hue Bridge*
  • Met spraakbediening*
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    White

  • Materiaal

    Kunststof

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay