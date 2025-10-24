GU10 - slimme spot
Deze spot geeft miljoenen tinten wit en gekleurd licht. Met deze slimme LED-lamp met GU10-fitting bepaal je in een oogwenk de ultieme sfeer in elke kamer van je huis.
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- Geschikt voor Bluetooth
- Hue Bridge is ingeschakeld
- Wit en gekleurd licht
- Directe bediening via Bluetooth
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
50x58