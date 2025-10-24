Ondersteuning
A smart lamp with a purple top, power cable, and text stating Bridge not included and Requires a hue starter kit.

Iris tafellamp

Voeg een Philips Hue Bloom toe aan jouw systeem en transformeer je woning met wit en gekleurd licht van hoge kwaliteit. Creëer indirecte sfeerverlichting en benadruk meubels of speciale kenmerken in je woning. Plaats hem overal waar een wandcontactdoos beschikbaar is.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White and Color Ambiance
  • Geïntegreerde LED-lamp
  • White
  • Slimme bediening met Hue Bridge*
  • Met spraakbediening*
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    Helder

  • Materiaal

    Kunststof

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay