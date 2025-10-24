Liane wandlamp
De strak vormgegeven Philips Hue Liane wandlamp is met recht een prijswinnaar: de lamp in 2019 de Design Award. Deze fraaie witte wandlamp met ingebouwde white and color ambiance LED-lamp creëert een perfecte sfeer met keuze uit 50.000 wittinten en 16 miljoen kleuren. Je kunt het indirecte licht in- en uitschakelen, dimmen en van kleur veranderen via de Philips Hue Bluetooth app op je smartphone of tablet. En als je de lamp verbindt met de Philips Hue bridge, wordt hij onderdeel van een slim verlichtingssysteem met allerlei geavanceerde functies, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.
De huidige prijs is € 169,99
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- Geïntegreerde LED
- Bluetooth bediening via app
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Aluminium