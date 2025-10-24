Lightstrip Plus 2m+1m bundel
Voeg een Lightstrip Plus toe aan je Philips Hue systeem en creëer een overweldigende ervaring onder balken of kasten en achter entertainmentsystemen. Lightstrip Plus biedt je de flexibiliteit om te buigen, in te korten of te verlengen voor een toepassing naar jouw keuze.
De huidige prijs is € 99,99
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- Hue Bridge vereist
- 1x 2 m + 1x 1 m Lightstrip
- 1x voeding
- 1 x hoekconnector meegeleverd
- Wit en gekleurd licht
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Meerdere kleuren
Kleur(en)
multi
Materiaal
Silicone