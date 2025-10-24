Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Lightstrip Plus basispakket V3

Lightstrip Plus basispakket V3

Voeg een Lightstrip Plus toe aan je Philips Hue systeem en creëer een overweldigende ervaring onder balken of kasten en achter entertainmentsystemen. Lightstrip Plus biedt je de flexibiliteit om te buigen, in te korten of te verlengen voor een toepassing naar jouw keuze.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White and Color Ambiance
  • Hue Bridge vereist
  • 1x Lightstrip 2 meter
  • 1x voeding
  • Wit en gekleurd licht
Alle productspecificaties bekijken
Specificaties

