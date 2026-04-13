De Lucca sokkellamp biedt met zijn compacte moderne design en zwarte banden een brede spreiding van instelbaar wit en gekleurd licht voor tuinpaden, terrassen en borders. Laat een diffuse gloed van functioneel licht je de weg wijzen in de buitenruimte. Of stel de sokkellamp in op elke gewenste kleur om decoratieve highlights toe te voegen aan planten en bomen. Bedien de Lucca moeiteloos met de Hue app en slimme assistenten via een Hue Bridge of Bridge Pro. Zigbee netwerkconnectiviteit met een Bridge voorkomt ongeoorloofde toegang tot het ecosysteem van je slimme lampen. Compatibiliteit met Matter maakt eenvoudigere, naadloze integratie mogelijk met apparaten van andere merken.

Instelbaar wit en gekleurd licht

Inclusief A60 lamp met E27- fitting van 1100 lumen

Bediening via onze app of met je stem

Compatibel met Zigbee en Matter

Ideaal voor tuinpaden en terrassen