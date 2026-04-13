Lucca sokkellamp
De huidige prijs is € 134,99
De huidige prijs is € 134,99
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Over de Lucca sokkellamp
De Lucca sokkellamp biedt met zijn compacte moderne design en zwarte banden een brede spreiding van instelbaar wit en gekleurd licht voor tuinpaden, terrassen en borders. Laat een diffuse gloed van functioneel licht je de weg wijzen in de buitenruimte. Of stel de sokkellamp in op elke gewenste kleur om decoratieve highlights toe te voegen aan planten en bomen. Bedien de Lucca moeiteloos met de Hue app en slimme assistenten via een Hue Bridge of Bridge Pro. Zigbee netwerkconnectiviteit met een Bridge voorkomt ongeoorloofde toegang tot het ecosysteem van je slimme lampen. Compatibiliteit met Matter maakt eenvoudigere, naadloze integratie mogelijk met apparaten van andere merken.
- Instelbaar wit en gekleurd licht
- Inclusief A60 lamp met E27- fitting van 1100 lumen
- Bediening via onze app of met je stem
- Compatibel met Zigbee en Matter
- Ideaal voor tuinpaden en terrassen
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103118691
Design en afwerking
- Kleur
- Antraciet
- Materiaal
- Aluminium
Duurzaamheid
- Nominale levensduur
- 25.000
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Dimbaar met Hue app en dimmer
- Ja
- Volledig weerbestendig
- Nee
Lichtkenmerken
- Kleurweergave-index (CRI)
- ≥80
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Tuin, Terras
- Type
- Sokkellamp
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103118691
- Nettogewicht
- 1,72 kg
- Brutogewicht
- 1,88 kg
- Hoogte
- 448 mm
- Lengte
- 165 mm
- Breedte
- 165 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004308501
Afmetingen en gewicht van product
- Nettogewicht
- 1,375 kg
- Totale hoogte
- 400 mm
- Totale lengte
- 142 mm
- Totale breedte
- 142 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Lichtsterkte in lumen bij 4000 K
- 1.100
- Lichtkleur
- Gekleurd en wit licht (RGBW)
- Netspanning
- Bereik 220-240 V, 50-60 Hz
- Energieklasse meegeleverde lichtbron
- D
- Fittinghouder/lampfitting
- E27
- Wattage meegeleverde lamp
- 8.1
- Maximaal vermogen vervangende lamp
- 9,5
- IP-classificatie
- IP44
- Beschermingsklasse
- Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Aantal lichtbronnen
- 1
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 10.0 en hoger, iOS 16 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Dismantle Instructions
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