Lucca sokkellamp

Nieuw
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Lucca sokkellamp
Nog enkele stuks op voorraad
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Over de Lucca sokkellamp

De Lucca lantaarn biedt met zijn moderne design en zwarte banden een brede verspreiding van instelbaar wit en gekleurd licht voor je hekken, opritten en borders. Laat een diffuse gloed van functioneel licht je de weg wijzen in de buitenruimte. Of stel de sokkellamp in op elke gewenste kleur om decoratieve highlights toe te voegen aan ingangen en de achtertuin. Bedien de Lucca moeiteloos met de Hue app en slimme assistenten via een Hue Bridge of Bridge Pro. Zigbee netwerkconnectiviteit met een Bridge voorkomt ongeoorloofde toegang tot het ecosysteem van je slimme lampen. Compatibiliteit met Matter maakt eenvoudigere, naadloze integratie mogelijk met apparaten van andere merken.

  • Instelbaar wit en gekleurd licht
  • Inclusief A60 lamp met E27- fitting van 1100 lumen
  • Bediening via onze app of met je stem
  • Compatibel met Zigbee en Matter
  • Ideaal voor opritten en gazons

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