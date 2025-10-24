Sana wandlamp

De Philips Hue Sana witte wandlamp is voorzien van een snoer met stekker en kan dus gebruikt worden overal waar een stopcontact in de buurt is. Met het indirecte lichteffect van de ingebouwde white and color ambiance LED-verlichting, in 50.000 wittinten en 16 miljoen kleuren, creëer je gemakkelijk de perfecte sfeer. Dankzij het cirkelvormige ontwerp wordt deze wandlamp een echte eyecatcher in elk interieur. Via de Philips Hue Bluetooth app op je smartphone of tablet kun je de lamp eenvoudig in- en uitschakelen, dimmen en van kleur veranderen. Wanneer je de lamp verbindt met de Philips Hue bridge krijg je toegang tot nog meer slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.