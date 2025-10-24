Starterkit: 3 GU10 slimme spots + dimmer switch
Geef elke kamer kleur met de Philips Hue White and color ambiance starterkit. De kit bestaat uit 3 slimme gekleurde lampen en een Hue Bridge voor volledige bediening van de lampen, toegang tot de Hue app en eindeloze functies.
De huidige prijs is € 189,99
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- Wit en gekleurd licht
- Slimme bediening
- Bediening met app of stem*
- Inclusief Hue Bridge
Specificaties
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
50x58