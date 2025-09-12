Synchroniseer je slimme lampen met je films, series, muziek en games

Synchroniseer de activiteit op het scherm of de beat van je muziek met je slimme lampen en breng je entertainment naar een hoger niveau.* Kies hoe je je lampen wilt synchroniseren met je film, muziek (inclusief de integratie met Spotify!), serie of game en zie hoe de gekleurde lampen in je Entertainmentruimte daarop reageren. *Hue Bridge vereist