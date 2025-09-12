*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.
starterkit E27
Geef elke kamer kleur met de Philips Hue white and color ambiance starterkit. Deze kit bestaat uit drie slimme E27-lampen, een Hue bridge en een dimmer switch. Neem de lichtbediening in eigen hand en ontdek de eindeloze slimme functies.
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- 3x E27-lamp
- Wit en gekleurd licht
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Inclusief Hue Bridge
Speel met slimme gekleurde lampen
De mogelijkheden van Philips Hue zijn eindeloos: met meer dan 16 miljoen kleuren maak je van je huis de perfecte feestruimte, maak je verhaaltjes voor het slapengaan magisch, enzovoort. Haal het hele jaar door de zomer in huis met vooraf ingestelde, kleurrijke lichtscènes of breng met je eigen foto een speciale herinnering tot leven.
Altijd de juiste sfeer met slimme verlichting, van warm tot koel wit
Kies uit meer dan 50.000 tinten, van warm- tot koelwit licht, om de juiste sfeer te vinden voor je werk of ontspanning, ongeacht het tijdstip. Begin je dag goed met koel, vitaliserend helder wit licht of geniet van een rustige avond met warme wittinten.
Synchroniseer je slimme lampen met je films, series, muziek en games
Synchroniseer de activiteit op het scherm of de beat van je muziek met je slimme lampen en breng je entertainment naar een hoger niveau.* Kies hoe je je lampen wilt synchroniseren met je film, muziek (inclusief de integratie met Spotify!), serie of game en zie hoe de gekleurde lampen in je Entertainmentruimte daarop reageren. *Hue Bridge vereist
Slimme lichtbediening voor als je niet thuis bent
Met de Hue app kun je je lampen bedienen, ook als je niet thuis bent. Schakel je lampen op afstand in en uit met de app en zorg dat je huis altijd verlicht is zoals jij dat wilt.
Draadloze bediening inclusief dimmer switch
Met de wireless dimmer switch, die werkt op batterijen, kun je tot wel tien slimme lampen tegelijk bedienen. Zo kun je het dimniveau van je verlichting instellen of een van de vier standaardlichtrecepten selecteren. Je kunt de dimmer switch ook van de wandhouder halen en als afstandsbediening gebruiken.
Spraakgestuurde lichtbediening
Wanneer je lampen zijn verbonden met de Hue Bridge, kun je ze koppelen met Alexa, Apple HomeKit of Google Assistent en ze met je stem bedienen. Met eenvoudige spraakcommando's kun je lampen in- of uitschakelen, het dimniveau aanpassen en zelfs een lichtscène instellen.
Slimme domoticahub: Hue Bridge
De Hue Bridge is een essentieel onderdeel van elk persoonlijk Philips Hue slim verlichtingssysteem. Het is het hart van het systeem en communiceert met zowel je slimme lampen als de Hue app, zodat alles goed samenwerkt. En dankzij de Hue Bridge kun je ook gebruikmaken van slimme domoticafuncties zoals het instellen van routines en timers.
Specificaties
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
62x110