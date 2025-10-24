Xamento inbouwspot
Fleur je dagelijkse routine op met de zilverkleurige Xamento badkamerinbouwspot, een slimme lamp die licht geeft in miljoenen kleuren. Deze lamp, met IP44-rating en modern design, past in elk badkamerinterieur.
De huidige prijs is € 79,99
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- 1x GU10-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Chroom
Materiaal
Kunststof