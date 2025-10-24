Uitverkoop
1-pack G125 E27 Globe met zichtbare gloeidraad
Bepaal je eigen stijl met een decoratieve globe LED-lamp met spiraalvormige gloeidraad. Met deze moderne filamentlamp in vintagestijl kun je alles wat je met andere slimme Hue lampen ook kunt doen, zoals bijvoorbeeld de helderheid van het licht aanpassen.
Huidige prijs is € 33,74, oorspronkelijke prijs is € 44,99
Productkenmerken
- White filament
- Geschikt voor Bluetooth
- Hue Bridge is ingeschakeld
- Zachtwit licht, vintage lamp
- Directe bediening via Bluetooth
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
126x198