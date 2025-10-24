1-pack ST72 B22 Edison met zichtbare gloeidraad
Deze lamp is geïnspireerd op een vintage Edison lamp, maar net wat groter. In de lamp zie je een spiraalvormige gloeidraad. De lamp zelf heeft een licht gouden kleur. Samen zorgen ze voor een schitterend lichteffect! Bedien de lamp via Bluetooth of maak verbinding met een Hue Bridge voor toegang tot alle slimme verlichtingsfuncties.
Productkenmerken
- White filament
- Geschikt voor Bluetooth
- Hue Bridge is ingeschakeld
- Zachtwit licht, vintage lamp
- Directe bediening via Bluetooth
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
162x3