De vintage globevorm (G93) en de 'ouderwetse' spiraalvormige gloeidraad van deze slimme Philips Hue decoratieve LED-lamp met E27-fitting geven een aangename, zachte warmwitte gloed. Je kunt de lamp eenvoudig in- en uitschakelen en dimmen met de Philips Hue Bluetooth app op je smartphone of tablet. Als je meer wilt, maak dan verbinding met een Philips Hue bridge. Die biedt toegang tot nog meer extra verlichtingsfuncties zoals lichtscènes personliseren, timers instellen en nog veel meer. De globelamp laat zich speels combineren met de andere decoratieve Hue-lampen in verschillende vormen.