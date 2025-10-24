Uitverkoop
Fuzo buitenlamp op sokkel
Breid je Hue systeem nu uit naar buiten. Verbind de Fuzo sokkellamp met je bestaande Hue Bridge en krijg zo toegang tot alle slimme functies, zoals bediening wanneer je niet thuis bent en routines. De hoge lichtopbrengst verzekert je van een warm welkom thuis. Hue Bridge apart verkrijgbaar.
Huidige prijs is € 111,99, oorspronkelijke prijs is € 139,99
Productkenmerken
- White
- Hue Bridge vereist
- Geïntegreerde LED
- Warmwit licht (2700 K)
- Werkt op netspanning
- Slimme bediening met Hue Bridge*
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Zwart
Materiaal
Metaal