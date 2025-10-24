Fuzo sokkellamp
Breid je Hue systeem nu uit naar buiten. De Fuzo sokkellamp kan met je bestaande Hue bridge worden verbonden voor toegang tot alle functies, zoals bediening op afstand (niet thuis) en planning. De hoge lichtopbrengst verzekert je van een warm welkom thuis. Hue bridge niet meegeleverd.
De huidige prijs is € 119,99
Productkenmerken
- White
- Hue Bridge vereist
- Geïntegreerde LED-lamp
- Warmwit licht (2700 K)
- Werkt op netspanning
- Slimme bediening met Hue Bridge*
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Zwart
Materiaal
Metaal