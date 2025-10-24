Ondersteuning
A set of smart white light bulbs with matching accessories, including a hub and switch, all featuring a consistent modern design.

Starterkit: 3 E27 slimme lampen (1100) + smart button

Haal meer uit je verlichting met een Philips Hue White E27 starterkit. Maak verbinding met de meegeleverde Hue Bridge en profiteer van functies zoals draadloos dimmen, routines en timers. Bedien je verlichting heel eenvoudig via de app, je stem of de meegeleverde Hue Smart button.

Fitting

Lichtkleur

Vorm

Model

Verpakking

Productkenmerken

  • White
  • Tot 1100 lumen*
  • Warmwit licht
  • Inclusief Hue Bridge
  • Inclusief smart button
