Starterkit: 3 E27 slimme lampen (1100) + smart button
Haal meer uit je verlichting met een Philips Hue White E27 starterkit. Maak verbinding met de meegeleverde Hue Bridge en profiteer van functies zoals draadloos dimmen, routines en timers. Bedien je verlichting heel eenvoudig via de app, je stem of de meegeleverde Hue Smart button.
Fitting
Lichtkleur
Vorm
Model
Verpakking
De huidige prijs is € 99,99
Wil je weten wanneer dit product weer op voorraad is?
Meld je dan aan en ontvang per e-mail een bericht. Je ontvangt maar één e-mail. Check het Philips Hue Privacybeleid voor meer informatie.
- Shop nu, betaal later met Klarna
- Gratis verzending vanaf € 50,00
- 30 dagen gratis retour
- 2 jaar garantie
- Veilige checkout
Productkenmerken
- White
- Tot 1100 lumen*
- Warmwit licht
- Inclusief Hue Bridge
- Inclusief smart button
Specificaties
Lampafmeting
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
61x110