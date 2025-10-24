Starterkit: 3 E27 slimme lampen (1100) + dimmer switch
Start met je slimme lichtsysteem met de starterkit, die bestaat uit drie slimme LED-lampen met zacht wit licht, de Hue Bridge en de dimmer switch. Met deze kit heb je alles in huis om te starten met slimme verlichting en de oneindige mogelijkheden.
Fitting
Lichtkleur
Vorm
Model
Verpakking
De huidige prijs is € 99,99
Productkenmerken
- White
- Tot 1055 lumen*
- Warmwit licht
- Inclusief Hue Bridge
Specificaties
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
61x110