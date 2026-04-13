Kosipo opbouwspot 2-pack in zwart + GU10-lampen met gekleurd licht
De bundelprijs is € 187,18, de prijs van de losse producten in deze bundel is € 207,98
De bundelprijs is € 187,18, de prijs van de losse producten in deze bundel is € 207,98
Uitverkoop
Op voorraad
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Over de Kosipo opbouwspot 2-pack in zwart + GU10-lampen met gekleurd licht
Verlicht je ruimte met de Philips Kosipo 3-pack spot in zwart, uitgerust met Hue GU10 lampen met levendige kleuren. Stijlvol en energiezuinig.
- Direct draadloos dimmen
- Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
- Inclusief Hue lampen en armatuur
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514874480
Productinformatie
- Plafond-/wandspots Kosipo plafond-/wandspot, 3x
- 1
- Hue White and Color Ambiance GU10 - slimme spot - (3-pack)
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