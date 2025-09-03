*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.
Flux ultraheldere lightstrip 5 m
Decoratief en functioneel licht in één stripverlichting! Bestrijk hoge nissen in elke binnenruimte met ultrahelder, echt wit licht bij het uitvoeren van dagelijkse taken. Creëer een perfecte sfeer met sterke en levendige kleur voor compleet overweldigende dagelijkse momenten. Krijg een consistent kleurverloop dankzij de nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™. Profiteer van een flexibele plaatsing. Je kunt de strip inkorten, hergebruiken en verlengen om in elke binnenruimte te passen. Krijg totale controle, aanpasbaarheid en gepersonaliseerde lichtscènes met de bekroonde Hue app en stembediening.
Productkenmerken
- Customizable scenes and effects
- Chromasync™ precision color blending
- Ultra-bright, true white light
- 4800 lumens
- Cuttable, extendable, and reusable
Ultieme, moeiteloze controle
Of je nu een prachtige lichtscène wilt instellen, de sfeer wilt verhogen of gewoon je lightstrip wilt bedienen; dit doe je allemaal heel eenvoudig met behulp van de Hue app of spraakbediening. Integreer lightstrips met alle Philips Hue lampen en slimme regelaars met behulp van een Hue Bridge Pro. Met de Bridge Pro heb je ook in je hele huis controle over je LED strips, vanaf elke plek op de wereld, en kun je automatiseringen plannen.
Superieur licht, gemaakt om gezien te worden
De OmniGlow LED strip biedt de beste verlichtingservaring in zijn klasse. Kies voor de meest consistente, uniforme lichtlijn met OmniGlow technologie en een diffuse huls die de LED-spots verbergt. OmniGlow is helder genoeg om als directe verlichting en daarmee als pronkstuk van het ontwerp van jouw ruimte te worden gebruikt. Door de superieure lichtsterkte in lumen is deze perfect voor taakverlichting. De 16-bits chip levert bijzonder soepele en natuurlijke dynamische effecten, wat elke binnenruimte gegarandeerd sfeervol maakt.
Helderder en witter dan ooit
Maak elke hoek schitterend met helder, ultrahelder en echt wit licht. Deze LED strips met speciale witte en warmwitte LED's zorgen voor de puurste, helderste wittonen. Met het ultraheldere licht van maximaal 6000 lumen profiteer je ook van krachtig wall washing of functioneel licht, zodat je je goed kunt concentreren op je taken of dagelijkse activiteiten.
Decoreer en verfraai elke binnenruimte
Kies uit kleurrijke, sfeerverhogende of verschillende tinten wit licht om de perfecte sfeer te creëren met een diffuse gloed die over je muren, vloeren en plafonds heen schijnt. Chromasync™‑technologie zorgt voor nauwkeurige, consistente kleuren en naadloze overgangen – vanuit elke hoek. Pas de ruimte helemaal aan jouw wensen aan met prachtige lichtscènes en dynamische effecten voor elke sfeer en gelegenheid. Snij ze op maat voor elke ruimte, van hoeken tot muren en van plafonds tot trappen.
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
White
Kleur(en)
Multi Color
Materiaal
Silicone