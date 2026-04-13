Nightingale wandlamp in zwart + GU10-lampen met wit licht

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Close-up van de voorkant van Nightingale wandlamp in zwart + GU10-lampen met wit licht
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Over de Nightingale wandlamp in zwart + GU10-lampen met wit licht

Verfraai je interieur met de Philips Nightingale wandlamp in zwart, compleet met een Hue GU10 witte lamp. Elegant en modern.

  • Direct draadloos dimmen
  • Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
  • Inclusief Hue lampen en armatuur

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