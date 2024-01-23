Ontdek hoe Perifo-railverlichting werkt en hoe alle onderdelen bij elkaar passen.
Perifo basisset voor L-vormige muur (2 spots)
Deze witte railverlichtingsset voor de muur bevat twee cilinderspots, drie rails van 1 meter, een voedingsunit met een stekker voor een stopcontact in de muur en connectors om een L-vorm naar rechts te creëren.
De huidige prijs is € 599,92
Productkenmerken
- 2 spots, 490 lm @2700K elk
- Neemt 10,6 wattage op van de voedingsunit
- 203.2 cm x 103.2 cm
- Ontworpen voor muren
- Bevat alles wat je nodig hebt
In deze bundel
1 x Hue Perifo muur 100 W, voeding met 1 lichtpunt met stekker
Deze voedingsunit verbindt het uiteinde van een Perifo rail met de elektriciteit in je woning. Voorzie je lampen van maximaal 100 W aan voeding met slechts één unit, je hoeft alleen maar het vermogen van elke lamp bij elkaar op te tellen om je maximum te berekenen. Alleen voor Perifo-railverlichting.Perifo muur 100 W, voeding met 1 lichtpunt met stekker
3 x Hue Perifo rail van 1 m
Met deze witte rail van 1 meter kun je je railverlichting installeren op de manier die je wilt. Klik de Perifo lampen direct in de rail. Alleen voor Perifo railverlichting.Perifo rail van 1 m
1 x Hue Perifo rechte connector
Verbind twee Perifo rails met deze rechte, witte connector. Alleen voor Perifo railverlichting.Perifo rechte connector
1 x Hue Perifo externe hoekconnector
Creëer een L-vorm met je Perifo-railverlichting met behulp van een externe hoekconnector. Zodra deze is geïnstalleerd, zal de rail naar links of rechts buigen, afhankelijk van waar je voedingsunit zich bevindt. Alleen voor Perifo railverlichting.Perifo externe hoekconnector
2 x Hue White and Color Ambiance Perifo cilinderspot
Deze krachtige, witte cilinderspots kun je direct in de Perifo rails klikken. Je kunt ze kantelen en roteren om het kleurrijke licht overal naartoe te laten schijnen. Alleen voor Perifo railverlichting.Perifo cilinderspot
Meer informatie over Perifo
Wat is slimme railverlichting?
Een eigen set voor railverlichting samenstellen
Ontvang stapsgewijze instructies om elk onderdeel afzonderlijk te kiezen en zo je eigen systeem voor railverlichting samen te stellen.
Specificaties
Vragen en antwoorden
Heb ik een Hue Bridge nodig om Perifo-railverlichting te gebruiken?
Kan ik Perifo-railverlichting bedienen met Bluetooth?
Hoe bereken ik het maximaal aantal lampen die ik aan mijn Perifo-systeem voor railverlichting kan toevoegen?
Kan ik de kabellengte van de voedingsunit voor de muur aanpassen?
Wat zit er allemaal in een Perifo-railverlichtingsset?
Kan ik een set Perifo-railverlichting nog uitbreiden door meer lampen of rails toe te voegen?
Welke lampen werken met Perifo-railverlichting?
Kan ik zelf Perifo-railverlichting installeren?
Hoe wordt de Perifo-railverlichting aangesloten op de elektriciteit?
Kan ik de Perifo-lampen zelf vervangen?
Kan ik een Perifo-railverlichtingsset uitbreiden met extra lampen?
Is een Perifo-railverlichtingsset vooraf gemonteerd?
Welke montagematerialen worden meegeleverd met een Perifo-railverlichtingsset?
Hoe kan ik Perifo-lampen verplaatsen op de rail?
Wat zit er in de doos als ik Perifo-railverlichting bestel?
Welke soort montageopties zijn beschikbaar voor Perifo-rails voor railverlichting?
Wat is een verlengingskabel en afdekking elektriciteitsdoos voor Perifo-railverlichting?
Wat is het verschil tussen externe en interne hoekconnectors?
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.