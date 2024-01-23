Perifo basisset voor rechte muur (1 light tube groot)

In deze bundel

1 x Hue Perifo muur 100 W, voeding met 1 lichtpunt met stekker Deze voedingsunit verbindt het uiteinde van een Perifo rail met de elektriciteit in je woning. Voorzie je lampen van maximaal 100 W aan voeding met slechts één unit, je hoeft alleen maar het vermogen van elke lamp bij elkaar op te tellen om je maximum te berekenen. Alleen voor Perifo-railverlichting. Perifo muur 100 W, voeding met 1 lichtpunt met stekker

2 x Hue Perifo rail van 1 m Met deze witte rail van 1 meter kun je je railverlichting installeren op de manier die je wilt. Klik de Perifo lampen direct in de rail. Alleen voor Perifo railverlichting. Perifo rail van 1 m

1 x Hue Perifo rechte connector Verbind twee Perifo rails met deze rechte, witte connector. Alleen voor Perifo railverlichting. Perifo rechte connector