Pongee opbouwspot zwart 3-pack + GU10-lampen met gekleurd licht

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Op voorraad
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Over de Pongee opbouwspot zwart 3-pack + GU10-lampen met gekleurd licht

Breng stijl in huis met de Philips Pongee 3-pack spot in zwart en Hue GU10 lampen met levendige kleuren.

  • Direct draadloos dimmen
  • Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
  • Inclusief Hue lampen en armatuur

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