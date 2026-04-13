Puled opbouwspot in zwart + GU10-lamp met gekleurd licht
De bundelprijs is € 101,68, de prijs van de losse producten in deze bundel is € 112,98
De bundelprijs is € 101,68, de prijs van de losse producten in deze bundel is € 112,98
Uitverkoop
Op voorraad
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Over de Puled opbouwspot in zwart + GU10-lamp met gekleurd licht
Verlicht je ruimte met de Philips Puled spot in zwart, uitgerust met een Hue GU10 lamp met kleuren. Compact en levendig.
- Direct draadloos dimmen
- Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
- Inclusief Hue lamp en armatuur
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514874626
Productinformatie
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