Puled opbouwspot in zwart + GU10-lamp met gekleurd licht

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Close-up van de voorkant van Puled opbouwspot in zwart + GU10-lamp met gekleurd licht
Op voorraad
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Over de Puled opbouwspot in zwart + GU10-lamp met gekleurd licht

Verlicht je ruimte met de Philips Puled spot in zwart, uitgerust met een Hue GU10 lamp met kleuren. Compact en levendig.

  • Direct draadloos dimmen
  • Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
  • Inclusief Hue lamp en armatuur
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