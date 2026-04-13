Puled opbouwspot in zwart + GU10-lamp met wit licht

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Over de Puled opbouwspot in zwart + GU10-lamp met wit licht

Breng licht in huis met de Philips Puled spot in zwart, met een Hue GU10 witte lamp. Slank en efficiënt.

  • Direct draadloos dimmen
  • Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
  • Inclusief Hue lamp en armatuur

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