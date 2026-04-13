Runner opbouwspot 2-pack in wit + GU10-lampen met gekleurd licht
De bundelprijs is € 148,48, de prijs van de losse producten in deze bundel is € 164,98
De bundelprijs is € 148,48, de prijs van de losse producten in deze bundel is € 164,98
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Over de Runner opbouwspot 2-pack in wit + GU10-lampen met gekleurd licht
Voeg levendige verlichting toe met de Philips Runner 2-pack spot in wit, en Hue GU10 lampen met levendige kleuren. Helder en aanpasbaar.
- Direct draadloos dimmen
- Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
- Inclusief Hue lampen en armatuur
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514874510
Productinformatie
- Plafond-/wandspots Runner plafond-/wandspot, 2x
- 1
- Hue White and Color Ambiance GU10 - slimme spot - (2-pack)
- 1
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