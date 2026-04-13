Runner opbouwspot 2-pack in wit + GU10-lampen met gekleurd licht

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Over de Runner opbouwspot 2-pack in wit + GU10-lampen met gekleurd licht

Voeg levendige verlichting toe met de Philips Runner 2-pack spot in wit, en Hue GU10 lampen met levendige kleuren. Helder en aanpasbaar.

  • Direct draadloos dimmen
  • Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
  • Inclusief Hue lampen en armatuur

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