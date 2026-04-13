Runner opbouwspots 4-pack in zwart + dimmer switch + GU10-lampen met wit licht

Uitverkoop
Close-up van de voorkant van Runner opbouwspots 4-pack in zwart + dimmer switch + GU10-lampen met wit licht
Op voorraad
  • Shop nu, betaal later met Klarna
  • Gratis verzending vanaf € 50,00
  • 30 dagen gratis retour
  • 2 jaar garantie
  • Veilige checkout

Over de Runner opbouwspots 4-pack in zwart + dimmer switch + GU10-lampen met wit licht

Creëer de perfecte sfeer met de Philips Runner 4-pack spot in zwart, inclusief een Hue dimmer en Hue GU10 witte lampen. Stijlvol en functioneel.

  • Direct draadloos dimmen
  • Compatibel met Bluetooth en Hue Bridge
  • Inclusief Hue lampen en armatuur
  • Inclusief dimmer switch

Populaire producten

Runner, enkele spot

Runner, enkele spot

Inclusief GU10 LED-lamp
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 69,99

Tento plafondpaneel - klein - vierkant

Tento plafondpaneel - klein - vierkant

Makkelijk dimmen
29.5 x 29.5 cm
Tot 1340 lumen
Kunststof profiel

€ 109,99

Create a starter kit
Flux lightstrip 3 m

Flux lightstrip 3 m

Aan te passen scènes en effecten
Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
Helder, echt wit licht
1200 lumen
energy.link.label

€ 69,99

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay